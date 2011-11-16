〔全球金市〕金价追随欧元跌势下滑1%,受欧洲债务忧虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 有关法国或被拖入债务危机的忧虑浮现
* 技术分析显示,现货金或升至每盎司1,829美元
* 关注1415GMT公布的美国10月工业生产数据
路透新加坡11月16日电---金价周三在亚洲市场一度下跌1.1%,追随欧元走低,因市场担心欧元区债务危机或蔓延至该区域第二大经济体--法国,而希腊和意大利则在竭力拯救其经济.
市场在经济和政治动荡期间往往会青睐具有避险魅力的黄金,不过金价近期走势与高风险资产密切相关,因受创的投资者出脱黄金的持仓以弥补其他方面的损失.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。