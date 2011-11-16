〔全球金市〕金价追随欧元跌势下滑1%,受欧洲债务忧虑拖累

* 有关法国或被拖入债务危机的忧虑浮现

* 技术分析显示,现货金或升至每盎司1,829美元

* 关注1415GMT公布的美国10月工业生产数据

路透新加坡11月16日电---金价周三在亚洲市场一度下跌1.1%,追随欧元走低,因市场担心欧元区债务危机或蔓延至该区域第二大经济体--法国,而希腊和意大利则在竭力拯救其经济.