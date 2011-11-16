〔欧洲金融〕ECB管委莫尔许称,需执行更多措施来应对市场动荡--CNBC

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福11月16日电---欧洲央行(ECB)管委莫尔许表示,欧洲各国政府需要执行更多已达成的措施,来应对当前金融市场的动荡.
莫尔许在接受CNBC的采访中,被问及意大利、希腊和欧洲领导人最近的政治决定时表示,"这使我们向前迈出了一步,但已耗时很久,市场因此希望看到具体的执行结果."
"因此我认为,要克服目前的市场动荡问题,需要更多一些的实施行动."莫尔许表示.(完)
--编译 丁琦;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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