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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 16:16 BJT

〔欧洲金融〕ECB管委莫尔许称,需执行更多措施来应对市场动荡--CNBC

路透法兰克福11月16日电---欧洲央行(ECB)管委莫尔许表示,欧洲各国政府需要执行更多已达成的措施,来应对当前金融市场的动荡.

莫尔许在接受CNBC的采访中,被问及意大利、希腊和欧洲领导人最近的政治决定时表示,"这使我们向前迈出了一步,但已耗时很久,市场因此希望看到具体的执行结果."

"因此我认为,要克服目前的市场动荡问题,需要更多一些的实施行动."莫尔许表示.(完)

--编译 丁琦;审校 田建华

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