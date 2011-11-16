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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 15:47 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元及日圆接近一个月低位,澳元亦走低

0738GMT--欧元连续第三日下跌,兑美元EUR=和兑日圆EURJPY=R接近一个月低位.交易员指出,1.3425-35美元下方有买盘,停止单据称在1.3420以下,1.3400下方还有更多.

美元指数.DXY上涨0.6%,至78.361,但美元兑日圆JPY=下跌0.13%,至76.96日圆.澳元下跌近1%,因冒险意愿承压.(完)

--编译 丁琦;审校 田建华

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