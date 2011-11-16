〔中国央行〕国内经济潜在增长水平趋缓,政策适时适度预调微调(更新版)

(新增细节和背景)

* 国内经济潜在增长水平逐步趋缓

* 通胀预期短期内难改,物价调控不能松懈

* 继续实施稳健货币政策,适时适度进行政策预调微调

* 合理利用利率等价格型手段,继续实施差别存准动态调整

* 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

* 加强对中小企业的信贷支持

路透北京11月16日电---中国央行周三称,国内经济潜在增长水平将逐步趋缓,且物价调控不能松懈,因此未来要把握好政策的力度与节奏,适时适度进行预调微调.

央行发布的第三季度货币政策执行报告并称,未来将合理利用利率等价格调控手段,管理通胀预期,并加大对中小企业的信贷支持.此外,还要继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.

央行表示,国内经济总体保持平稳较快增长态势,但"在外需相对疲弱、国内经济增长方式逐步转变的情况下,中国的潜在增长水平也会逐步趋缓."

同时,虽然目前CPI同比涨幅有继续回落的可能,但未来物价走势仍有不确定性,物价稳定的基础还不牢固,通胀预期短期内难以改变,物价调控不能松懈.

央行因此重申,未来要继续实施稳健货币政策,保持信贷总量和社会融资规模的合理适度增长,并更加注重政策针对性、灵活性和前瞻性,根据经济形势的变化,适时适度进行预调微调.

"合理运用利率等价格调控手段,调节资金需求和投资储蓄行为,管理通胀预期...继续实施差别准备金动态调整措施,"央行称.

央行三季度城镇储户问卷调查显示,居民对未来物价上涨预期依然强烈,预测下季物价上涨的居民比例较上季提高4.1个百分点;认为目前房价过高的居民占比较上季提高1.3个百分点,是2009年有该项调查以来的最高值.

中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至5.5%,创下五个月低位,表明通胀快速上涨势头已得到初步遏制,政策效果在逐步显现.未来政策重点在遏制通胀反弹的同时,预计也将给予保持经济稳健成长以一定的关注.

国务院总理温家宝10月底释放信号,承诺进行政策微调以支持经济增长.到目前为止,政府已经出台减免税费等举措以支持小微企业发展.而央行也已连续两周下调具有指标意义的一年央票发行收益率,虽然并不意味着降息在即,但亦体现出微调的意图.

分析师普遍认为央行年内不会减息,但在是否调整存准问题上看法分歧.目前市场拭目以待将于12月初召开的中央经济工作会议,为2012年的政策走向定调.

**保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定**

关于人民币汇率,央行重申,将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.

这和稍早国家主席胡锦涛参加夏威夷檀香山亚太经合组织(APEC)会议期间传递出的基调相符.胡锦涛当时强调,人民币汇率处于合理区间,并称中国将会继续稳步推进人民币汇率形成机制改革.

央行称,将发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用,增强汇率弹性;保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周三午盘转升报6.3456,因中间价连日来震荡走低,加之海外美元表现强势,人民币汇价受压制亦呈现弱势整理格局.[CNY/CN]

央行指出,未来要扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用,今後将根据市场需求,进一步发展在双方银行间外汇市场挂牌人民币对新兴市场货币交易,加快发展外汇市场,推动汇率风险管理工具创新.

为更好满足企业汇率避险保值需求,并进一步完善人民币汇率产品线,中国国家外汇管理局上周五宣布,推出外汇看跌和外汇看涨两类风险逆转期权组合业务,但需坚持实需交易原则.[ID:nCN1213362]

**加大对中小企业的信贷支持**

过去一年多来中国信贷步步收紧,令中小企业倍感压力.温州等地近来频发的部分中小企业经营困难,多家企业主因高息借贷、资金链断裂"跑路"事件,更将中小企业融资难放在聚光灯下.

央行报告强调,要着力优化信贷结构,加大对结构调整特别是农业、小企业的信贷支持.

"进一步加大对中小企业特别是小微企业和'三农'的有效信贷投入,力争银行对小微企业贷款的增速不低于全部贷款平均增速,增量高于上年同期水平,对达到要求的小金融机构继续执行较低的存款准备金率,"报告称.

央行指出,要切实做到有保有压,保证重点在建、续建项目的资金需要,重点支持符合产业政策的中小企业,支持民生工程尤其是保障性安居工程.

同时,也要严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款;继续加强地方融资平台公司贷款、表外业务和房

地产金融的风险管理.

此前国务院已出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度,包括提高其增值税和营业税的起征点.[ID:nCN1147028](完)

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