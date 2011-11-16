版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 15:55 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超967亿韩元

路透首尔11月16日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超967亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

-------------------------------------------------

11月16日 96.7 -84.7 158.9

11月15日 -75.3 -32.3 38.7

11月14日 133.4 255.2 -454.6

11月11日 -265.0 279.0 207.0

11月10日 -504.8 79.4 628.2

11月9日 -267.3 -34.6 -60.6

11月8日 27.1 -65.6 -107.1

11月7日 137.9 -19.7 96.2

11月4日 69.2 460.2 -822.3

11月3日 -39.0 -175.8 458.4

11月2日 -350.6 268.2 198.8

11月1日 167.3 9.3 -15.8

10月31日 139.0 -271.4 247.7

10月28日 471.3 252.6 -667.9

10月27日 171.4 208.1 -508.8

-------------------------------------------------

本月以来 -870.9 938.5 325.8

-------------------------------------------------

今年以来 -5,841.0 7,510.5 310.3

------------------------------------------------- (完)

--编译 洪曦;审校 白云

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐