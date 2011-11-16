《中国政策焦点》货币政策稳健基调下预调微调,但腾挪空间或有限

* 央行报告称根据经济形势变化,适时适度进行预调微调

* 综合运用多种货币政策工具组合

* 差别动态调整存准概率最高

* 物价上涨压力及房地产调控不能放松,令货币政策的腾挪空间不大

作者 沈燕/李文科

路透北京11月16日电---虽然中国经济下滑趋势已然明确,但物价调控一样不能松懈,中国央行周三重申将坚持稳健货币政策,根据形势变化,适时适度进行预调微调,但其中腾挪空间或有限.

分析师们认为,基于物价仍处高位以及房地产调控不放松,四季度的货币政策只是从偏紧向稳健回归,结构性松动的可能性不大.信贷量的增加,会偏向中小企业、三农和保障房建设等政策支持领域,而在多种货币政策工具的组合中,动用差别动态调整存准的概率最高.

"目前政策就是要维稳,哪怕中央经济工作会议估计也将以稳为主,并预计明年的政策拐点会在两会前後."申银万国证券首席宏观分析师李慧勇称.

中国国际经济交流中心研究员王军则指出,从现状来看,四季度货币政策结构性松动的空间很有限,一方面物价仍在高位,经济却往下走,同时中小企业的资金困境没有缓解,外贸形势也不乐观,房地产调控也在关键时期,诸多因素都限制了利率调整的空间.

央行在其网站公布的三季度货币政策报告称,国内经济潜在的增长水平将逐步趋缓,将把握好政策的力度和节奏,适时适度进行预调微调.并称通胀预期短期内难以轻易改变,物价调控不能松懈;将保持物价总水平基本稳定,加强系统性风险防范,并合理利用利率等价格调控手段,管理通胀预期;继续实施差别准备金动态调整措施.[ID:nCN1223034].

**政策稳中见活,适当微调**

不可否认,面对仍陷欧债危机中全球经济复苏的不稳定环境,中国外贸出口的不乐观,当全球诸多经济体都指望通过刺激政策提振疲弱的经济时,中国实际偏紧的货币政策回归稳健,并进行微调预调是必然选择.

一位不具名的资深经济学家对政策的表述就概括为"稳中见活,适当微调,统筹兼顾."

他指出,稳既包括政策基调的稳定,也包括经济发展的稳定,既要顾及实体经济对资金的需求,尤其是支持的领域,不致让经济下滑过快,同时仍要控制物价上涨的货币条件.

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小,7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.

中国商务部新闻发言人沈丹阳在周三的新闻会上亦表示,欧债危机让中国出口前景很不乐观,尽管10月份的进出口数据尚可,但增速的回落已反映的相当明显.因此保持外贸政策稳定无论是从宏观调控抑或对外贸企业都相当重要.

央行报告中也提到,当前国际金融危机深层次影响继续显现,主要发达经济体仍处于去杠杆化过程中,主权债务等问题持续恶化,发达国家银行体系受到严重威胁,复苏过程不稳定、不确定因素增大,并可能通过贸易、资本流动以及预期等渠道影响中国.

而未来物价走势仍有不确定性,物价稳定的基础还不牢固.当前物价仍在较高水平,尤其是在全球极度宽松的货币条件仍将持续、前两年国内需求扩张较快的大环境下,通胀预期短期内难以轻易改变.

李慧勇分析指出,政策要转向宽松,主要将基于三个原因,其一是物价会回到容忍范围之内,4%左右,其二房价会确认得到控制,其三,欧债危机可能会卷土从来,需要国内政策进行应对."政策那时将转向宽松,准备金率的调整到那时就会启动."

**腾挪空间有限,支持领域明确**

在稳健的主基调下,央行货币政策报告对下一阶段主要政策思路也有明确表述,更加注重政策的针对性、灵活性和前瞻性.但政策腾挪空间并不大.

王军就指出,"虽然总理此前也表态政策要预调微调,但从刚刚公布的10月份货币投放量来看增加并不明显,货币政策相应的动作不多,反倒是财政税收政策上表现比较活跃."

他预计,在货币政策工具运用方面,最有可能动用的就是下调差别存款准备率金率以及控制央票发行量,考虑到年末通常是财政资金使用的集中期,信贷投放的增加估计不会太明显.

在货币政策工具的选择方面,报告就称要综合运用多种货币政策工具组合,健全宏观审慎框架,保持货币信贷总量和社会融资规模的合理适度增长.

信贷投放的增长,则可能更偏向于政策支持的领域.

报告中就提到,同时加大对结构调整特别是农业、小企业的信贷支持.引导金融机构把握好贷款投放进度和节奏,切实做到有保有压,保证重点在建、续建项目的资金需要,重点支持符合产业政策的中小企业.

此外,要进一步加大对中小企业特别是小微企业和"三农"的有效信贷投入,力争银行对小微企业贷款的增速不低于全部贷款平均增速,增量高于上年同期水平,对达到要求的小金融机构继续执行较低的存款准备金率.

中国央行最新发布的第三季度货币政策执行报告称,2011年前三季度,广义货币供应量M2增长向常态平稳回调,M2增速从上年末19.7%的高位回调至9月末的13.0%[ID:nCN1223212].(完)