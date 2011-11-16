〔新兴汇市〕马币突破重要支撑,欧债危机蔓延忧虑打压亚洲货币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月16日电---新兴亚洲货币周三下挫,马来西亚马币(林吉特)突破重要技术支撑线,且暗示将继续走软,因人们担心欧洲债务危机将吞噬法国等拥有最高评级的国家.
韩元和新加坡元亦走跌,接近关键支撑水准.
西班牙ES10YT=TWEB和意大利IT10YT=TWEB公债收益率(殖利率)周二飙升,法国公债收益率随之走升,突显解决债务危机的紧迫性,及其对全球市场人气的损害.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。