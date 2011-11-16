版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 15:58 BJT

〔新兴汇市〕马币突破重要支撑,欧债危机蔓延忧虑打压亚洲货币

路透新加坡11月16日电---新兴亚洲货币周三下挫,马来西亚马币(林吉特)突破重要技术支撑线,且暗示将继续走软,因人们担心欧洲债务危机将吞噬法国等拥有最高评级的国家.

韩元和新加坡元亦走跌,接近关键支撑水准.

西班牙ES10YT=TWEB和意大利IT10YT=TWEB公债收益率(殖利率)周二飙升,法国公债收益率随之走升,突显解决债务危机的紧迫性,及其对全球市场人气的损害.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐