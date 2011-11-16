〔中国央行报告〕欧债危机愈演愈烈,若纾困方案获市场认可将帮助提振信心

路透北京11月16日电---近期欧洲主权债务危机愈演愈烈,投资者对欧债危机蔓延的担忧进一步加剧.中国央行周三发布三季度货币政策执行报告称,如果危机的救助和处理能取得市场认可的成效,将有助于提振信心,促进全球经济复苏.

目前欧元区正在会同IMF等国际机构探讨如何加速实施纾困方案.

以下内容为中国央行报告中"欧洲主权债务危机的最新进展"专栏的全文:

近期，希腊经济快速衰退、处于债务违约边缘，西班牙、意大利等国主权债务风险上升。投资者对欧债危机蔓延的担忧进一步加剧，金融市场出现新一轮动荡。为妥善解决主权债务问题，10 月23 日、26 日，欧盟各国在布鲁塞尔连续两次召开峰会，重点讨论银行业注资方案。10 月26 日晚召开的欧元区峰会上，各方就希腊债务减记比例、优化欧洲金融稳定基金（EFSF）资源等问题终于达成框架性共识。

一、欧债危机发展的基本情况

希腊债务问题进一步恶化。一是救助拨款未如期到位。9 月份召开的欧元区财长会议仍未就是否拨付第一轮救助的第6 笔援助贷款作出决定。二是希腊未达成其减赤目标。根据希腊政府10 月2 日公布的预算草案，2011 年和2012 年赤字占比预计分别达到8.5%和6.8%，而目标水平为7.6%和6.5%。三是德国等欧元区成员尚未批准第二轮希腊救助计划，各国对私人部门在救助方案中承担的损失比例也存在分歧。

受此影响，9 月份以来希腊国债收益率和信用违约掉期（CDS）利差连创新高。意大利和西班牙再度受到冲击。在8 月份欧央行购买意、西两国国债之後，两国国债收益率曾一度回落。但由于意大利9 月初落实削减赤字和提高经济活力的承诺进展缓慢，投资者开始担忧其债务偿付能力。9 月19 日，标准普尔宣布将意大利长期主权债务评级由A+调降至A。意大利成为截至目前遭评级下调的最大欧元区国家。此後，穆迪于10 月4 日将意大利长期主权债务评级由Aa2 下调至A2，惠誉也于10 月7 日分别下调意大利和西班牙的长期主权债务评级。评级下调再次给市场带来压力，意大利和西班牙的国债收益率和CDS 利差均有所上升。

欧洲银行体系受到影响。由于市场担忧欧洲银行体系对欧洲主权债务的风险暴露，2011 年以来，欧洲银行股普遍弱于大市，大部分银行股已跌至三年低点。法国银行业持有的希腊国债和私人部门债权高达567 亿欧元，是希腊最大债权持有者。由于欧元区银行间市场趋紧，法国银行也面临较大的融资压力，9 月13日，穆迪下调了法国兴业银行和法国农业信贷银行的评级。此外，法国和比利时合资的德克夏银行也陷入困境，比利时政府10 月4 日宣布拆分该行，标准普尔10 月7 日将该行评级由A 下调至A-。

二、欧债危机的原因及救助进展

欧洲主权债务危机愈演愈烈存在深层次的原因。一是金融危机导致各国经济增长停滞、财税收入减少，偿债能力未能有效提高。2010 年以来，意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、爱尔兰在市场压力下实行了严格的财政紧缩政策，除爱尔兰因向银行注资且税收未达预期导致财政赤字大幅增长以外，其馀四国2010 年财政赤字均较上年明显下降，但融资成本增加等原因使其政府债务继续攀升，其中希腊债务占GDP 比例最高，已达142.8%。政府债务持续增长使欧债危机的解决难度进一步加大。

二是欧盟缺乏对各成员国财政政策的有效约束。欧元区仅是一个货币联盟，缺少共同的财政预算和转移支付政策，也没有统一的经济管理机构。财政救助措施由欧盟统一决定，但仍需各国相关部门批准。

三是评级机构推波助澜导致债务危机持续扩大。危机以来，三大评级机构连续下调相关国家的长期主权信用评级，引发争议，评级不断下调致使有关国家融资成本不断升高，实现债务可持续性的难度越来越大。

为稳定市场信心，平抑金融市场波动，近期希腊、意大利和西班牙相继推出或继续实施财政紧缩措施，法德两国呈现出积极援助姿态，欧央行也表示将继续购买国债，并为融资困难的银行提供短期流动性支持，但市场信心仍然较为脆弱，避险情绪浓重。

在此背景下，10 月26 日召开的欧盟和欧元区峰会宣布出台一揽子救助计划：一是将私人部门持有的希腊债务减记比例提高至50%；二是通过杠杆操作将EFSF 的救助能力扩大至1 万亿欧元左右；三是在明年6 月底前将银行业的核心资本充足率提高至9%。

根据上述计划，希腊未来实现债务可持续的前景更为明朗，欧元区的危机救助能力和银行抵御风险能力得到显着增强。一揽子救助方案的出台为妥善解决欧洲主权债务危机带来希望，也为国际社会携手应对当前经济局势增添了动力。救助方案的具体细节将留待11 月的欧盟财长会落实。但希腊总理帕潘德里欧10 月31 日出人意料地表示，希腊将就上述方案举行全民公投，再次引发金融市场震荡。迫于国内外压力，11 月3 日，帕潘德里欧在召开紧急内阁会议後宣布取消公投。欧洲债务危机给全球经济复苏增加了不确定性。目前欧元区正在会同IMF 等国际机构探讨如何加速实施纾困方案，如果危机的救助和处理能取得市场认可的成效，将有助于提振信心，促进全球经济复苏。(完)

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