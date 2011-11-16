〔中国央行报告〕进一步发展人民币与新兴市场货币挂牌直接交易

路透北京11月16日电---中国央行周三发布的2011年第三季度中国货币政策执行报告中称,今後将根据市场需求,进一步发展在双方银行间外汇市场挂牌人民币对新兴市场货币交易,促进中国与新兴市场经济体之间的经贸往来.

以下内容,为报告中"人民币与新兴市场货币挂牌直接交易"专栏的全文:

1994 年人民币汇率形成机制改革以来，中国银行间外汇市场挂牌了美元、欧元、日元、英镑和港币等五种国际储备货币。本轮国际金融危机以来，主要货币汇率波动加大，微观主体出于节约汇兑成本的需要，对人民币与新兴市场货币兑换交易的需求不断上升。

为满足经济主体的需求，中国人民银行探索在银行间外汇市场挂牌人民币对新兴市场货币交易。2010 年8 月19 日，银行间外汇市场挂牌了人民币对马来西亚林吉特交易。2010 年9 月中俄两国政府联合发布《中俄关于全面深化战略协作夥伴关系的联合声明》提出“中方支持俄方提出的人民币和卢布在两国银行间外汇市场挂牌交易”。经双方央行积极推动，2010 年11 月22 日，中国银行间外汇市场挂牌人民币对卢布交易；2010 年12 月15 日，俄罗斯莫斯科银行间货币交易所挂牌人民币对卢布交易。

与银行间外汇市场人民币对欧元 、日圆、英镑和港币等非美元储备货币交易相比，人民币对新兴市场货币交易规则具有两个不同的特点：一是中间价形成方式不同，目前人民币对欧元、日元、英镑和港币等非美元货币的中间价由人民币对美元中间价与欧元、日圆、英镑和港币兑美元汇率套算确定，但人民币对林吉特和卢布的中间价则不经第三方货币套算，而是由做市商报价直接得出，市场汇率也是由商业银行根据人民币对林吉特以及人民币对卢布的供求情况交易直接形成；二是浮动幅度不同，人民币对林吉特、卢布的交易价格在中间价上下5%幅度内浮动，高于人民币对非美元储备货币上下3%的浮动区间。

挂牌以来，中国银行间外汇市场人民币对新兴市场货币交易健康发展，报价日益活跃，成交快速增长。截至2011 年9 月末，银行间外汇市场人民币对卢布成交33.10 亿元人民币，2011 年下半年以来交易量已超过了人民币对英镑的交易量，与人民币对欧元、日元、港币的交易量接近；人民币对林吉特交易也逐步活跃。境外市场人民币对新兴市场货币交易取得良好的开端，截至2011 年9 月末，俄罗斯莫斯科银行间货币交易所人民币对卢布成交4.49 亿元人民币。

人民币与新兴市场货币在银行间外汇市场挂牌交易，一是有利于企业避免使用第三方货币结算产生的二次汇兑行为，为进出口企业节约汇兑成本。二是降低由于第三方货币汇率波动给双边贸易带来的汇率风险，便利经济主体使用本币结算。三是形成统一、透明的不经过第三方货币套算的人民币与新兴市场货币双边直接汇率，提高了双边直接汇率透明度，为微观经济主体兑换交易提供便利。四是为银行对客户办理新兴市场货币结售汇业务提供平盘渠道，降低银行的成本与风险，支持银行柜台人民币对新兴市场货币兑换业务的开展。五是有利于人民币离岸市场的发展。

随着新兴市场经济体的快速发展，在全球经济中的地位越来越重要，新兴市场货币的作用也日益提升。今後将根据市场需求，进一步发展在双方银行间外汇市场挂牌人民币对新兴市场货币交易，促进中国与新兴市场经济体之间的经贸往来，更好地为跨境贸易人民币结算业务发展服务。(完)

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