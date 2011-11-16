〔中国央行报告〕前三季M2增长平稳回调,货币条件与经济增长相适应

路透北京11月16日电---中国央行最新发布的第三季度货币政策执行报告称,2011年前三季度,广义货币供应量M2增长向常态平稳回调,尽管增速从数值上看比前几年低,但考虑金融创新等因素,货币条件与经济平稳较快增长仍基本相适应.

以下内容,为报告中"M2增长平稳回调"专栏的全文:

2011年前三个季度，广义货币供应量M2增长向常态平稳回调，M2增速从上年末19.7%的高位回调至9月末的13.0%。总体上看，这是稳健货币政策有效发挥作用的结果，符合宏观调控的预期。尽管M2增速从数值上看比前几年低，但考虑到金融创新等因素，货币条件与经济平稳较快增长仍是基本相适应的。

一、金融创新对货币统计的影响日益加大

目前金融工具不断创新，企业与居民投资渠道日渐丰富，分流了企业与居民存款，使货币供应量有所低估。

（一）非存款类金融机构在存款类金融机构的存款，包括信托公司、租赁公司、证券机构、保险机构在存款类金融机构的活期和定期存款。其与整个金融市场运行联系紧密，与M2 的流动性水平基本一致。2011 年9 月末，非存款类金融机构在存款类金融机构的存款为2.8 万亿元，比年初增加5499 亿元，同比增长31.9%。

（二）住房公积金中心存款，是指住房公积金中心通过受托银行归集的、沉淀在受托银行的公积金存款。这部分存款能够在支取时或以住房公积金贷款的形式构成对实体经济的货币供应。2011 年9 月末，住房公积金中心存款馀额为6992亿元，比年初增加1130 亿元，同比增长39.0%。

（三）银行表外理财资金，是指商业银行发行且在其资产负债表外核算的理财产品吸收的资金。这类理财产品银行不承担信用风险，投资风险由客户自行承担。2011 年9 月末，商业银行表外理财产品馀额为3.3 万亿元，比年初增加9275亿元，同比增长45.7%。表外理财产品具有一定的存款替代特征，已经成为商业银行竞争客户资金资源的重要方式。

（四）境外金融机构在境内的存款，主要是指近年来通过贸易结算等渠道分流为境外金融机构在境内的人民币存款。这部分存款支付清算功能特征明显，可在一定程度上影响国内的流动性和总需求。上述项目近来增长较快，此外还有大量其他创新型金融机构、金融工具如货币市场基金、资金信托投资计划、银行承兑汇票也分流了存款，致使货币供应量增速对实际货币条件的衡量出现了一定程度的低估，因此应全面认识与看待当前货币供应量的变化。

二、当前货币条件符合宏观调控的要求

从上一轮稳健货币政策时期M2 增速、货币流通速度的变化、贷款和社会融资规模等多个角度看，当前货币条件基本符合宏观调控要求。

1、在上一轮稳健货币政策时期（1998-2007 年），有一半年份的M2 增速低于15%，最高为2003 年的19.6%，最低为2000 年的12.3%，算术平均数为15.9%。在加入金融创新等因素後，目前实际货币增速只比这一平均水平略低一些。如果再考虑到过去两年为应对国际金融危机形成了较高水平的货币存量，以及中国经济增速趋稳，那麽现在的货币总量与实体经济的需要是基本相适应的。

2、过去由于货币化等因素，中国货币流通速度总体上有下降的趋势。但在通货膨胀较高的年份，因为存在货币购买力可能下降的预期，货币流通速度一般会加快，相应减少对货币的需求。2011 年前三个季度，货币流通速度正是处于相对较高的水平。为了稳定通胀预期，货币总量增长也需要有所控制。

3、从贷款和社会融资规模看，增长速度并不慢。2011 年9 月末，金融机构人民币贷款馀额同比增长达到15.9%，比2000-2008 年平均水平高0.4 个百分点。同时，中国融资结构趋于多元化发展，直接融资比例上升，债券、股票以及信托委托贷款、外汇贷款等多渠道融资都发挥了重要作用，经济运行对增量货币的依赖程度在下降。货币供应量只是货币政策的一个中介目标，对中介目标的分析、调节和管理，

仍然应当服务于货币政策最终目标的需要。由于金融创新不断发展，经济形势也总是处于变化之中，中央银行必须根据总需求的变化对中介目标的变动进行全面评估，在对形势进行准确判断的基础上，选择运用适当的货币政策工具组合进行调控，以实现货币政策最终目标。(完)

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