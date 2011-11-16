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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 16:26 BJT

〔欧洲股市〕连续第三日走低,债务危机蔓延疑虑升温

路透伦敦/巴黎11月16日电---欧洲股市周三早盘连续第三日走低,因市场益发担忧欧债危机恐扩散至法国与西班牙,目前意大利正被卷入危机漩涡更深处.

截至0808GMT,法国CAC-40指数.FCHI下滑0.2%,意大利股指亦下滑,同时泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3挫跌0.2%至968.46点.德国DAX股指数.GDAXI一度下跌1%.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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