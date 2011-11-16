版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 16:10 BJT

《外汇动态》欧元兑美元在1.3450/55美元处挂有卖单

0755GMT---伦敦早盘,欧元兑美元EUR=在1.3450/55美元处出现卖盘,据称1.3350美元下方挂有更多止损单.

伦敦现汇交易商表示,如果欧洲央行购买债券,那麽欧元可能上涨.

对一个过去24小时出现众多卖盘的市场而言,存在轧空风险.据称1.3510美元之上挂有上行停止单.(完)

--编译 许娜;审校 田建华

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐