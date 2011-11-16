〔中国央行报告〕9月末金融机构超储率1.4%,连续两个季度下降後回升

* 9月末金融机构超储率1.4%

* 连续两个季度下降後回升

* 农信社超储率亦反弹

路透上海11月16日电------中国人民银行三季度货币政策执行报告显示,9月末,金融机构超额准备金率(超储率)为1.4%,扭转连续两个季度的下降态势,表明银行体系流动性已趋向宽松.

央行报告并称,9月末基础货币馀额为21.2万亿元人民币,同比增长32.8%,比年初增加3.0万亿元,货币乘数为3.71,比6月末低0.13.同期农村信用社超储率亦回升至3.4%.

报告表示,从前三个季度机构融资情况看,融资主体结构仍保持原有格局.国有商业银行仍是主要的资金供给方,但融出资金量有所减少,外资金融机构由上年同期的净融入转变为净融出2,191亿元;证券及基金公司资金需求下降较多.

报告还指出,从9月起央行将保证金存款纳入存款准备金交存范围,并根据金融机构流动性状况在3-6个月内逐步实施到位.

这是对存款准备金交存基数的常规性调整和制度完善,央行根据金融发展状况和货币政策调控需要,近年来已陆续将表内理财产品、国库现金管理定期存款、金融控股公司存款等逐步纳入交存存款准备金的一般性存款范围.

报告称,随着中国金融市场不断向广度和深度发展,银行承兑汇票、信用证、保函等业务及相应保证金存款增长较快,把保证金存款纳入一般性存款计交准备金,有利于维护准备金交存基数的完整性,健全存款准备金制度的调控功能.

6月末,金融机构超额准备金率(超储率)为0.8%,延续了一季度末来的下降趋势,降幅有所扩大.[ID:nCN1896317]

超额准备金率是指商业银行超过法定存款准备金而保留的准备金占其存款的比例,可反映金融体系短期流动性状况,越高表明资金充裕,低则意味着流动性正收紧.(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(here年第三季度中国货币政策执行报告(1).pdf)