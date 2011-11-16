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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 16:52 BJT

〔欧洲经济〕欧元区正面临一场真正的系统性危机--欧盟执委会主席

路透法国11月16日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三表示,欧元区面临一场系统性危机,需要各国作出更有力的承诺才能解决.

"我们当前确实面临着一场真正的系统性危机,需要各方作出更强力承诺,可能需要采取额外且重大的举措."

巴罗索称,欧元区17国之间需加深经济一体化,同时也不能让欧盟其馀10个成员国陷入劣势.

他说,加强监管欧元区国家预算及其经济目标的新举措最早将于下月生效.(完)

--编译 隋芬;审校 张涛

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