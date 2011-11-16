〔欧洲经济〕欧元区正面临一场真正的系统性危机--欧盟执委会主席

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法国11月16日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三表示,欧元区面临一场系统性危机,需要各国作出更有力的承诺才能解决.
"我们当前确实面临着一场真正的系统性危机,需要各方作出更强力承诺,可能需要采取额外且重大的举措."
巴罗索称,欧元区17国之间需加深经济一体化,同时也不能让欧盟其馀10个成员国陷入劣势.
他说,加强监管欧元区国家预算及其经济目标的新举措最早将于下月生效.(完)
--编译 隋芬;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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