中国外交部回应美澳军事合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月16日电---中国周三针对美国与澳大利亚加深军事合作关系的计划表示疑问，中国外交部发言人刘为民表示，加强军事联盟是否有益于国际社会值得商榷。

美国总统奥巴马周三称，在澳大利亚部署美军，有助于维护亚洲安全状态，也有助于提升对该地区人道主义及安全问题的反应速度。

不过，中国政府可能认为，该举动是美国试图包围中国的又一证据。美国在日本和韩国已有军事基地，现在又在澳大利亚部署军队。

在回答美澳加深军事合作计划相关问题时，刘为民表示，中国坚持和平、发展与合作。

他在例行记者会上说，地区国家的对外政策应遵照这些原则。

他表示，“在国际经济形势低迷、促发展成为国际社会共识和焦点的背景下，强化和扩大军事同盟是不是适合时宜之举，是不是符合地区国家乃至整个国际社会的共同期待，值得商榷”。

他并未直接回答中国是否反对美澳签署永久驻军协议的问题，只表示，中美和中澳都有一个共识，就是要进一步发展双方互利合作。

他指出，“我们认为，各方应采取切实行动，增进互信，在相互尊重、互利共赢的基础上加强合作。”

他还说道，“中方不搞军事同盟，对外政策有自己的理念，那就是坚定不移地走和平发展的道路，奉行互利共赢的开放战略，与包括亚太国家的各国发展友好合作关系”。（完）