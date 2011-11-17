中国外交部回应美澳军事合作

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月16日电---中国周三针对美国与澳大利亚加深军事合作关系的计划表示疑问，中国外交部发言人刘为民表示，加强军事联盟是否有益于国际社会值得商榷。
美国总统奥巴马周三称，在澳大利亚部署美军，有助于维护亚洲安全状态，也有助于提升对该地区人道主义及安全问题的反应速度。
不过，中国政府可能认为，该举动是美国试图包围中国的又一证据。美国在日本和韩国已有军事基地，现在又在澳大利亚部署军队。
在回答美澳加深军事合作计划相关问题时，刘为民表示，中国坚持和平、发展与合作。
他在例行记者会上说，地区国家的对外政策应遵照这些原则。
他表示，“在国际经济形势低迷、促发展成为国际社会共识和焦点的背景下，强化和扩大军事同盟是不是适合时宜之举，是不是符合地区国家乃至整个国际社会的共同期待，值得商榷”。
他并未直接回答中国是否反对美澳签署永久驻军协议的问题，只表示，中美和中澳都有一个共识，就是要进一步发展双方互利合作。
他指出，“我们认为，各方应采取切实行动，增进互信，在相互尊重、互利共赢的基础上加强合作。”
他还说道，“中方不搞军事同盟，对外政策有自己的理念，那就是坚定不移地走和平发展的道路，奉行互利共赢的开放战略，与包括亚太国家的各国发展友好合作关系”。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。