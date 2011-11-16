〔外汇期权〕欧元/美元现汇再遭打击,全线提振期权隐含波动率--IFR

IFR伦敦11月16日电---欧元兑美元隔夜再次遭遇打击,将上周四创下的底部1.3484向下推至1.3429,这全线提振期权隐含波动率.

一个月期欧元/美元价平期权隐含波动率测试上周四创下的近期新高16.5%,但未能突破.不过一年期波动率在上周高位基础上上升了0.4%,今日早盘在16.0%左右.在上周的走势以後,市场已在做多欧元卖权,隐含波动率涨幅并没有最初的涨幅那麽大--一个月期/delta为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)仍受到卖盘的压制,处在上周创下的纪录高位4.2%,偏向于欧元卖权.

英镑/美元现汇价隔夜降至1.57中段区域,这将一个月价平期权隐含波动率带到10.5%,此前曾从上周末的10.7%-9.7%下降.

一个月期欧元/英镑期权隐含波动率在10.5%附近,欧元/瑞郎隐含波动率因担心瑞士央行上调汇率下限而保持在坚挺水准.今日有大量行权价在1.2370的期权到期.

美元/日圆隐含波动率未见明显变化,一个月期波动率在9.4%附近,一年期波动率为12.1%,不过欧元/日圆隐含波动率上涨.

一个月期澳元/美元期权隐含波动率自昨日上涨1.0%,但仍较上周峰值19.7%低1.0%,尽管现汇价再度测试1.00中段区域.一个月RR报5.1%-5.25%,但仍较上周四的高位低1.0%.(完)