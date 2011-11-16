《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月16日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:仍未脱离下档压力,并且跌破上周低位1.3484美元.欧元受上周高点1.3870的限制,只要欧元/美元低于该水平,我们的偏空观点就不会改变.

我们预计欧元/美元将跌向1.3380/60美元,该水准是78.6%回档位和9月低位,若被突破则将跌向1.3145美元的低点.

我们的长期目标位更靠近1.20美元.如果欧元/美元升穿1.3870/80美元,则将缓和短期下档压力,并可能重新测试55和200日移动均线1.4005/1.14105美元.关键阻力位仍在1.4250/55美元.

美元/日圆:昨日的反弹稍纵即逝,市场再次处于一目均衡云区的底部,今日该位置在76.91日圆.理想情况下,近期美元/日圆应试图在该水平持稳并反弹.

市场仍自四年下跌趋势线切入位79.44日圆持续下跌.若该水平与55周移动均线80.44均被突破,则将确认走势逆转.80.44上方的目标位是2011年高位85.53.不过,若美元/日圆在此遇阻,则风险仍偏下档.

英镑/美元:已跌破55日移动均线1.5824美元和38.2%回档位1.5825美元.英镑/美元涨势预计仍将受到下跌趋势线切入位1.6069美元和200日移动均线1.6137美元限制.我们的目标位是1.5632/10月18日低点,随後是10月低点1.5272美元.

较长期内,我们认为英镑/美元将走向2009至2011年间上涨趋势线切入位1.5050美元.只要英镑/美元在8月迄今跌势的61.8%回档位1.6185美元之下,我们的偏空观点就不会改变.只有突破该水准,英镑才会升向200周移动均线1.6426/30美元.我们预计英镑在该水准将再次遇阻.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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