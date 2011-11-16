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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 16:53 BJT

《外汇动态》摩根士丹利建议逢高出脱英镑,目标上看1.5360美元

0638GMT---摩根士丹利正寻求借英镑反弹的机会将其卖出.该行建议在1.5870美元水平建立空仓,目标价为1.5360美元,停止单在1.5970美元.

摩根史丹利称,日内稍晚英国央行将公布通胀报告,英镑料将容易受到拖累.而较低的通胀预估将为下一步量化宽松打开大门.(完)

--编译 洪曦;审校 龚芳

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