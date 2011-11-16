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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 16:54 BJT

《外汇动态》轧空操作扶助欧元/美元脱离低位

0843GMT---轧空操作和上档停止单被触发,促使欧元兑美元升逾1.35美元,升至1.3514,远高于在亚洲盘触及的一个低位1.3429.

意大利公债与德国公债之间的利差收紧,欧洲股市上扬,这都提供帮助.停止单料在1.3550上方.(完)

--编译 杜明霞;审校 隋芬

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