《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦11月14日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:跌破经五工作日/周调整後的一目均衡云区以及近期低点1.3484之後,周线图中上周的下影线已被完全覆盖.10月走势78.6%的回档位1.3380、以及10月10日标志性的阳线底部1.3346构成下个目标/支撑区域.阻力位或将位于昨日的蜡烛实体中点及云区较低一端的1.3580附近.

欧元/日圆:跌势延续.正常情况下该走势或许已过度,但目前情况有些特别.103.25/102.90日圆费波纳奇回档技术位承压,之後可能测试102.47、101.65,甚至是100.77.原先104.74的支撑位目前变为阻力位.

美元/加元:似乎正在形成看涨的头肩底型(当日收在1.0265加元上方则可确认这点).目标是在10月初高位附近,若终场收于1.0055加元下方,则上述观点错误.尽管55日EMA指标区间上端(1.0160加元)应能提供支撑.下道障碍位/目标位在10月走势的61.8%回档位1.0365加元.

纽约 当日 今年来 2010年

0823GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3492 1.3531 -0.29 +0.86 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.92 77.07 -0.19 -5.21 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 103.77 104.25 -0.46 -4.45 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9176 0.9154 +0.24 -1.70 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5803 1.5813 -0.06 +1.31 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0250 1.0211 +0.38 +2.84 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0135 1.0176 -0.40 -0.67 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7687 0.7708 -0.27 -1.33 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 77.940 78.440 -0.64 -6.18 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 59.110 59.410 -0.50 -6.55 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 121.56 121.82 -0.21 -4.03 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3179 1.3187 -0.06 +0.47 1.3117

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 程琳 审校 丁琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]