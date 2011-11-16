〔中国债市〕现券收益率小幅续升,但料後市券价调整空间有限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月16日电---中国银行间债市现券收益率周三小幅续升.由于缺乏进一步的利好消息推动,前期获利盘回吐带来持续卖压,不过多数分析师对于市场未来走势仍保持乐观,认为本轮券价调整幅度不会很大.
华中一位券商交易员称,债市此次调整是对前期收益率超跌的一种修正,尽管通胀压力明显回落,货币政策也有微调信号,但关键的利率和准备金率还没有变化,宏观经济和资金面都面临一些不确定性,市场之前的反应有些过头了.
"但大幅反弹也不太可能,因为这样的话,前期踏空的资金就会进来,毕竟趋势摆在那里,所以我觉得修正的幅度也不会很大",他说.
中国央行周三称,国内经济潜在的增长水平将逐步趋缓,将把握好政策的力度和节奏,适时适度进行预调微调.报告还称,物价调控不能松懈;并合理利用利率等价格调控手段,管理通胀预期;继续实施差别准备金动态调整举措等.[ID:nCN1223034]
上述交易员还表示,近期市场对于新债的申购热情比较踊跃,但招标结果对现券走势的激励作用比较短暂.目前二级市场一年央票收益率已经回到3.48%、3.49%水平,抹平了之前与一级市场的利差空间.虽然10年国债招标结果也低于二级市场,但主要是配置资金在推动,对市场短期走势指引作用有限.
中国财政部上午招标的10年期国债,中标利率3.57%基本符合预期,而且1.5倍左右的投标倍数显示,机构配置需求相对稳定,受上日尾盘二级市场震荡扰动并不明显.[ID:nCN1222400]
指标品种,剩馀期限近10年的固息国债110015券最新双边报价CN110015=CFXM为3.6900%/3.6450%,上日尾盘双边报3.6999%/3.6401%.
首日上市的一年期央票1101088券CN1101088=CFXS成交居首,收报96.63元,对应收益率3.4875%,成交额为491.42亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.9366 3.3636
上日 2.9207 3.3152
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4820/3.4160
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6010/2.5330
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5980/3.5250 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。