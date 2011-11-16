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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 17:02 BJT

〔中国新债〕宜昌城投周四起发10亿元八年期企业债,年利率8.13%

路透上海11月16日电---中国宜昌市城市建设投资开发有限公司周三公告称,将于周四(17日)起发行

10亿元人民币固息企业债,期限八年,年利率8.13%;并在第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资

者回售选择权.

具体条款如下:

发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)

=====================================================================================

宜昌城投 10 8 前五年8.13% AA 11/17-11/23 国开证券

(第五年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

(第五年末兑付25%,後三年按照债券馀额的30%、30%和40%的比例兑付)

=====================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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