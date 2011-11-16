〔欧洲金融〕穆迪高层抨击欧盟限制评级机构活动的计划--报载

路透巴黎11月16日电---穆迪投资服务公司总裁兼首席营运官Michel Madelain对法国费加罗报称,欧盟试图在评级机构身上强加严苛规定的计划"十分危险",因为这必然会损害评级过程中的"质量和独立性".

"我认为这反映出一种不合理的想法,就是挑战评级过程本身,并且让评级机构对欧债危机负责."Michel Madelain在一次访谈中称.

"这些措施不能挽回投资者信心,也不能为企业和欧洲国家进入信贷市场提供便利."他补充道.(完)