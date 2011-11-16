《企业看点》--11月16日财务活动报导摘要(更新版)

(新增前四条)

路透11月16日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 日本经济新闻在网站上报导,日本三菱商事(8058.T)将收购美国投资顾问公司PCG Asset Management,因前者准备提振其在日本的养老金顾问服务业务.[ID:nL3E7MG0HZ]

* 美国华尔街日报援引消息人士的话报导,Equity Residential(EQR.N)成为竞争对手Archstone出售53%股权交易的领先投标人,提出将以逾25亿美元现金加股票的方式进行收购.

* 荷兰一家报纸报导,如果运营表现"明显"恶化,那麽飞利浦(PHG.AS)将其亏损的电视业务出售给合资企业的交易可能取消.这家合资企业由飞利浦与香港上市企业--冠捷科技所组建.[ID:nL5E7MG0AC]

* 意大利裕信银行(CRDI.MI)首席执行官接受意大利日报Il Sole 24 Ore采访时称,排除该行成为收购目标的可能性.该行市值已缩水至140亿欧元.[ID:nL5E7MG0AI]

* 英国金融时报周三报导,英国私募基金HgCapital(HGT.L)正在洽谈买回Iris Software Group的主要部分,四年前HgCapital将其出售给英国最大私人企业软体制造商Hellman & Friedman.[ID:nL5E7MG016]

* 南华早报周三报导,百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)五家中国装瓶厂的工人因担心工作不保而发动抗议,以康师傅控股(0322.HK)收购工厂违反聘雇合约为由要求赔偿.[ID:nL3E7MG02Q]

* 彭博周三报导,U.S. Postal Service正在与可能的财务顾问讨论重组选项.[ID:nN1E7AE1Y1]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)