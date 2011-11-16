(重温稿)《中国新债预测》国开行三年浮息债利差预测均值45bp,略低于二级市场

* 招标品种: 国开行三年期浮息金融债

* 利率基准: 一年定期存款利率

* 招标金额: 不超过150亿元

* 招标时间: 周四(17日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测均值: 45bp

* 预测区间: 30bp-58bp

路透上海11月16日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四将招标发行三年期浮息债.路透调查显示,虽然未来包括降息在内的政策向宽预期不利定存基准浮息债,但因目前二级市场三年左右浮息债的绝对收益已超过同期限固息债,加之近期浮息债发行相对较少,因此明日新债料仍将吸引配置型需求,中标利差有望低于二级,预测均值落在45个基点(bp)附近.

在中国政府明确提出将适时进行政策预调和微调後,央行公开市场一年期央票发行收益率连续两周下行,并跌破3.50%的一年基准利率,更加重市场对未来政策向宽预期.

华南一银行交易员认为,明日浮息债利差或在45bp-50bp左右.虽然有降息预期,但利差"如果到了50,投资户拿着还是合算的,但交易户就差点了,(浮息债)流动性不太好."

不过也有业内人士表示,在近期固息债收益率大幅下挫背景下,目前定存基准的浮息债绝对收益水平过高,即使有降息预期,也有价格补涨需求.

债市收益率整体"方向是向下的,在这种环境下,(明日浮息债利差)20-30也未尝不可啊."上海一银行固定收益分析师指出.

银行间市场浮息金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新报在0.5131%,按目前3.50%的一年定存利率计算,绝对收益水平在4%左右;固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>中,三年品种收益率为3.64%.

二级市场方面,剩馀期限约2.926年的国开行固息债110257券最新成交tCN110257=CFXS在3.75%左右.

该期债为国开行今年第60期金融债.具体条款如下:

第60期

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发行总量 不超过150亿元

期限/计息方式 三年/浮息

利率基准 一年定期存款利率

招标时间 11月17日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式

缴款日 11月22日

起息日 11月22日

分销期 11月18日-11月22日

上市日 11月28日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)