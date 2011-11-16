〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,因欧债危机损及风险货币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月16日电---英镑兑美元下跌,因欧债危机令投资者转向认为安全的美元资产,且英国通胀报告公布前市场看空英镑.该报告预计将为英国经济描绘出一副黯淡的画面.
随着欧债危机危及意大利以可持续的成本水平筹资的能力,投资者纷纷削减风险货币仓位.
英镑兑美元GBP=下跌0.1%至1.5796,接近约四周低点,此前跌破55日移动均线1.5813,而该水准曾一度扮演强劲支撑位的角色.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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