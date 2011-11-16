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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 17:24 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,因欧债危机损及风险货币

路透伦敦11月16日电---英镑兑美元下跌,因欧债危机令投资者转向认为安全的美元资产,且英国通胀报告公布前市场看空英镑.该报告预计将为英国经济描绘出一副黯淡的画面.

随着欧债危机危及意大利以可持续的成本水平筹资的能力,投资者纷纷削减风险货币仓位.

英镑兑美元GBP=下跌0.1%至1.5796,接近约四周低点,此前跌破55日移动均线1.5813,而该水准曾一度扮演强劲支撑位的角色.

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