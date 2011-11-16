〔中国央企〕需加强风险管控,重大海外并购应建专项风险评估制度--国资委

路透北京11月16日电---中国国务院国有资产监督管理委员会发布通知,要求中央企业加强风险管控,强调企业在高风险业务、重大海外投资并购等重要事项上建立专项风险评估制度,重视风险量化分析.

新华社周三报导援引国资委"关于2012年中央企业开展全面风险管理工作有关事项的通知"称,各央企需要及时把握并深入分析国内外形势变化,提高企业对经营环境变化的敏锐性和对发展趋势的预判能力,总结近一段时期以来企业内外部发生的各类重大风险损失事件典型案例并汲取经验教训

通知指出,央企要进一步健全风险评估机制,强化"企业体检"制度,特别是企业"三重一大"、 高风险业务、重大改革以及重大海外投资并购等重要事项应建立专项风险评估制度.

近年来,央企加快在开拓海外市场的步伐,国资委改革局副局长刘文炳日前表示,未来几年中央企业进行市场化并购重组是大趋势,但特别要避免盲目兼并和多元化陷阱.[ID:nCN1216248]

国资委称,为推进中央企业全面风险管理与日常经营管理融合,要求各央企董事会(经理办公会议)就本企业全面风险管理的有效性向国资委负责,总经理对企业全面风险管理的有效性向董事会负责.

通知进一步指出,各中央企业要建立健全内部全面风险管理报告制度,并建立适时风险分析、提示、报告和通报机制.

通过不断并购重组,中央企业数量已由国资委成立之初的196家减少到目前的117家.2010年底122家中央企业资产总额达到24.3万亿元. (完)