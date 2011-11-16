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债券 | 2011年 11月 16日 星期三 17:50 BJT

〔标题新闻〕意大利10月CPI确认为较前月增0.6%,按年增3.4%; HICP终值分别为增长0.9%和3.8%

注:消费者物价指数(CPI), 消费者物价调和指数(HICP)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E7I101M]

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