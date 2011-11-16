〔日本个股〕债权人三井住友与三菱UFJ准备支持奥林巴斯--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月16日电---两名了解情况的银行业消息人士称,奥林巴斯的两家主要债权人--三井住友金融集团(8316.T)和三菱UFJ金融集团(8306.T)在周三会见该公司高层时,表示准备支持奥林巴斯.
一名消息人士称,来自约40家银行的大约100名银行家出席了奥林巴斯举办的这次会议.
另一名消息人士称,奥林巴斯社长高山修一在会议开始时向银行家们致歉,并表示公司业绩依然稳健.
第二名消息人士称,其并请求银行"维持财务合作",意即维持对该公司的贷款规模.
消息人士拒绝署名,因未被授权公开谈论此事.(完)
--编译 程琳;审校 龚芳
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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