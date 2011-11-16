〔日本个股〕债权人三井住友与三菱UFJ准备支持奥林巴斯--消息

路透东京11月16日电---两名了解情况的银行业消息人士称,奥林巴斯的两家主要债权人--三井住友金融集团(8316.T)和三菱UFJ金融集团(8306.T)在周三会见该公司高层时,表示准备支持奥林巴斯.

一名消息人士称,来自约40家银行的大约100名银行家出席了奥林巴斯举办的这次会议.

另一名消息人士称,奥林巴斯社长高山修一在会议开始时向银行家们致歉,并表示公司业绩依然稳健.

第二名消息人士称,其并请求银行"维持财务合作",意即维持对该公司的贷款规模.

消息人士拒绝署名,因未被授权公开谈论此事.(完)