〔日本个股〕英国重大欺诈案件调查局对奥林巴斯展开正式调查--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月16日电---一名知情人士透露,英国重大欺诈案件调查局(SFO)已经对日本奥林巴斯(7733.T)逾10亿美元并购费用支付案展开正式调查.
该消息人士拒绝署名,SFO没有立即置评.
不过主要律师之前就曾预计,SFO将联手美国和日本检方展开行动,部分因这笔费用与2008年奥林巴斯收购英国公司Gyrus有关.(完)
--编译 程琳;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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