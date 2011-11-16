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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 17:57 BJT

〔日本个股〕英国重大欺诈案件调查局对奥林巴斯展开正式调查--消息

路透伦敦11月16日电---一名知情人士透露,英国重大欺诈案件调查局(SFO)已经对日本奥林巴斯(7733.T)逾10亿美元并购费用支付案展开正式调查.

该消息人士拒绝署名,SFO没有立即置评.

不过主要律师之前就曾预计,SFO将联手美国和日本检方展开行动,部分因这笔费用与2008年奥林巴斯收购英国公司Gyrus有关.(完)

--编译 程琳;审校 白云

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