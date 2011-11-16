〔中港股市〕港股抹去近期涨幅,沪市创近两个月最高单日跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒生指数收跌2%,沪综指收挫2.5%
* 沪综指创近两个月来最大单日跌幅
* 中资保险类股因"技术性交易"下跌--分析师
* 汇丰控股有可能挑战10月4日低点--交易商
路透香港11月16日电---香港股市周三下跌2%,因投资者仍担心欧洲局势,造成中资金融和地产类股大幅下跌,抹去恒生指数在11月10日大跌後录得的涨幅.
沪综指放量收挫2.5%,创近两个月来最大单日跌幅.中国人寿(2628.HK)(601628.SS)和中国平安(2318.HK)(601318.SS)在两市跌幅均居前.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。