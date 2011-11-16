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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 18:04 BJT

〔中港股市〕港股抹去近期涨幅,沪市创近两个月最高单日跌幅

* 恒生指数收跌2%,沪综指收挫2.5%

* 沪综指创近两个月来最大单日跌幅

* 中资保险类股因"技术性交易"下跌--分析师

* 汇丰控股有可能挑战10月4日低点--交易商

路透香港11月16日电---香港股市周三下跌2%,因投资者仍担心欧洲局势,造成中资金融和地产类股大幅下跌,抹去恒生指数在11月10日大跌後录得的涨幅.

沪综指放量收挫2.5%,创近两个月来最大单日跌幅.中国人寿(2628.HK)(601628.SS)和中国平安(2318.HK)(601318.SS)在两市跌幅均居前.

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