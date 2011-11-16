〔企业并购〕中国山东黄金出价逾10亿美元,拟收购巴西Jaguar Mining--消息(更新版)

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* 山东黄金拟现金收购巴西黄金矿商Jaguar Mining全部股份

* 收购报价为每股9.3美元,交易规模或逾10亿美元

路透北京11月16日电---人民币升值以及环球经济欠佳,推动中国企业积极"走出去"寻求合算的海外资源收购.路透从两位接近交易的消息人士处得知,中国大型黄金生产商--山东黄金集团正在与南美黄金公司Jaguar Mining(JAG.N)(JAG.TO)接触,拟以现金收购後者全部股权.

上述了解情况的两位消息人士周三透露,到目前为止,山东黄金集团已经对Jaguar Mining出价两轮,第二轮出价为每股9.3美元,该报价或令整个交易规模高达约10亿美元,而山东黄金有意进行全现金收购.

上述出价较Jaguar Mining在纽交所上市股票的最近收盘价5.39美元高出73%.Jaguar Mining的股本为8,441万股,以9.3美元的出价计算,收购股权需要7.85亿美元.此外,Jaguar Mining还有两期合共2.685亿美元的可转换债券尚未到期.

"这宗交易对于整个行业来说是一个积极的进展",渣打银行金属和矿业分析师Yan Chen表示,"截至目前,中国企业在海外收购黄金资源的个案不多."

而摩根大通的稀有金属分析师Michael Jansen稍早称,因为担心现有矿产的枯竭以及可开发领域减少,黄金矿产领域的并购一直升温,很多公司都试图增加其矿产储备.

Jansen在稍早举行的中国矿业大会间隙称,在黄金矿业领域,今年以来已经完成的并购交易规模达到280亿美元.

中国企业一向积极收购海外资源类资产,以满足国内庞大的市场需求.最近"走出去"收购海外资源的案例,包括中国五矿资源(1208.HK)拟以13.3亿加元,收购以非洲为中心的基本金属开采商Anvil MiningAVM.TOAVM.AX,以及中石化集团宣布斥资22亿加元收购加拿大油气开采商Daylight EnergyDAY.TO

**并购交易"接近成交"**

消息人士透露,这一并购交易已经接近成交,由于溢价明显,且公司资产质量良好,若并购成功将是"双赢"结果.

一位了解情况但不愿具名的消息人士对路透表示,"双方自今年五六月份开始接触,目前已经报价两轮,非常接近成交."

另一位消息人士亦称,"(山东黄金集团)已经报价两次,最後一次报价至今已经有两周多时间,山东黄金计划全现金收购."

消息人士称,Jaguar Mining是间非常注重矿业勘探的公司,资产质量很好,而按照净现值计算,上述报价的溢价挺高,可以说,"这样的并购对于双方股东都是一件好事."

路透就上述收购交易致电山东黄金国际矿业有限公司董事长李中义时,他表示对此事不予置评.因为时差等原因,截至发稿,路透尚未获得Jaguar Mining对上述并购消息的评论.

山东黄金集团为中国大型的黄金生产商,是山东黄金矿业股份有限公司(600547.SS)的母公司,集团网站信息显示,山东黄金国际矿业有限公司全面负责山东黄金海外矿业拓展业务.

Jaguar Mining Inc.是一家黄金开采公司,主要从事黄金开采、探勘、开发等业务,拥有的矿源位于巴西,为南美地区最大的黄金矿区之一.公司在美国和加拿大上市,周二收盘分别报5.39美元和5.46加元.(完)

(路透香港的任玉兰和北京的孙文华对此文均有贡献)