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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 18:22 BJT

〔欧洲股市〕意大利和西班牙股市因公债收益率回落上涨,德法股指亦上扬

路透伦敦11月16日电---欧洲股市周三延续涨势,意大利和西班牙股市均随着公债收益率自较高的警戒水平下跌而上扬:

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3扩大涨幅,上涨1%至979.52点

* 德国DAX股指数.GDAXI和法国CAC-40指数.FCHI分别上涨1.4%和1.5%

* 西班牙IBEX指数.IBEX涨2.1%

* 意大利FTSE MIB指数.FTMIB涨2.7%.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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