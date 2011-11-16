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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 18:24 BJT

〔亚洲橡胶〕11月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月16日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

11月 253.1 34 -- --

12月 258.6 14 260.4 3

1月 261.0 70 -- --

2月 263.0 146 268.4 14

3月 267.5 413 272.5 82

4月 269.3 7418 274.1 1409

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 洪曦;审校 王丽鑫

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