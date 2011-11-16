(重温稿)《中国公开市场预测》三个月央票发行量激增,收益率续持稳可能性大

* 央行明日发行60亿元三个月央票,上周为20亿元

* 一二级市场正溢价,套利空间令机构需求增加

* 收益率续持稳可能性大

路透北京11月16日电---中国央行公开市场周四将招标发行60亿元人民币三个月期央票,发行量较上周增加两倍.虽然目前一二级市场正溢价,套利空间料令机构需求增多;但价差微小限制下档空间,预计发行收益率持稳可能性大.

"现在一二级市场有正的溢价,估计明天(发行收益率)可能会持平,即使往下投,也不会投太多,也就4个点,"北京一银行交易员称.

华南一券商交易员亦认为,虽然本周一年期央票发行利率大幅走低,确立了政策微调基调.但本期三个月期央票持平可能性大.

他解释称,一方面60亿的发行量并不算大,对于市场影响有限;另一方面,一二级市场利率已接近,令收益率下行空间受限,甚至持平.

央行周二发行的520亿元人民币一年期央票,发行价96.63元,对应收益率3.4875%,较上周下行8.58个基点(bp).分析人士指出,因一二级市场存在利差空间,机构需求强劲推动该期限央票发行利率再下一城,而并非传递央行降息的信号.[ID:CN1219218]

央行上周四招标发行20亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第11周持平于3.1618%.当日未进行正回购操作.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期央票最新收益率报3.1470%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场上周投放资金额为670亿元;此前则连续两周净回笼资金.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 520

(周四) 60

正回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 170

正回购到期 390

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