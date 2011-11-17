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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 09:21 BJT

〔中国公开市场〕今日不进行正回购操作,本周净回笼20亿元--业内人士

路透上海11月17日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净回笼20亿元人民币.

央行稍晚将招标发行60亿元三个月期央票,发行量较上周增两倍.虽然目前一二级市场正溢价,套利空间料令机构需求增多,但价差微小限制下档空间,预计发行收益率持稳可能性大.

央行上周四招标发行的20亿元三个月期央票,中标收益率连续第11周持平于3.1618%;当日未进行正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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