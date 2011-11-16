〔英国经济〕一直到明年中经济或陷入停滞--央行总裁金恩

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月16日电---英国央行总裁金恩周三表示:
* 自8月来市场人气转差
* 一直到明年年中左右英国经济活动或将大体持平
* 尽管货币政策较为宽松,但未来几个季度的经济增长可能会弱于8月的预估
* CPI前景的一个关键不确定性是金融危机对英国潜在产出的影响
* 货币政策的能力有局限.
* 若欧元区经济大幅下滑,我们的银行业将受到影响.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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