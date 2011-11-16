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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 18:57 BJT

〔英国经济〕一直到明年中经济或陷入停滞--央行总裁金恩

路透伦敦11月16日电---英国央行总裁金恩周三表示:

* 自8月来市场人气转差

* 一直到明年年中左右英国经济活动或将大体持平

* 尽管货币政策较为宽松,但未来几个季度的经济增长可能会弱于8月的预估

* CPI前景的一个关键不确定性是金融危机对英国潜在产出的影响

* 货币政策的能力有局限.

* 若欧元区经济大幅下滑,我们的银行业将受到影响.(完)

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