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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 18:50 BJT

〔英国经济〕央行通胀报告显示两年後通胀率可能降至1.3%

路透伦敦11月16日电---英国央行周三公布季度通胀报告称:

* 两年後消费者物价指数(CPI)将回落至1.3%左右

* 两年後国内生产总值(GDP)年增速将为3.1%左右

* 两年後通胀率低于目标水准的可能性更大

* 短期内英国经济成长可能疲弱第四季或持平,受全球经济下滑、欧债危机、银行业紧张和财政整固影响

* 如果不能解决欧债危机,将给英国经济带来重大影响.

--编译 田建华;审校 王洋

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