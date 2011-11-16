〔英国经济〕央行通胀报告显示两年後通胀率可能降至1.3%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月16日电---英国央行周三公布季度通胀报告称:
* 两年後消费者物价指数(CPI)将回落至1.3%左右
* 两年後国内生产总值(GDP)年增速将为3.1%左右
* 两年後通胀率低于目标水准的可能性更大
* 短期内英国经济成长可能疲弱第四季或持平,受全球经济下滑、欧债危机、银行业紧张和财政整固影响
* 如果不能解决欧债危机,将给英国经济带来重大影响.
--编译 田建华;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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