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债券 | 2011年 11月 16日 星期三 19:00 BJT

〔标题新闻〕UniCredit执行长将申请ECB通过扩大抵押品范围来扩大对意大利银行业的融资--消息

意大利银行UniCredit的股号为(CRDI.MI)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7MG1ZJ]

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