〔东南亚股市〕多数走稳,泰国股市尾盘扬升

路透曼谷11月16日电---大多数东南亚股市周三持稳,回吐稍早的涨幅,因市场担心欧债危机,但并购交易和摩根士丹利资本国际(MSCI)编制的股指成分股将将有变动,引发了选择性买盘.

亚洲其它股市回落,因有迹象显示法国融资成本上升,引发了对于欧元区核心国家也无法逃脱债务危机噩运的担忧.

市场成交清淡,多数市场在窄幅区间内震荡,盘初一度走高,因美国经济数据好于预期助推了买兴.

券商Thanachart Securities投资咨询服务部门主管Pichai Lertsupongkij说:"由于欧债危机的影响,这仍是沉闷的一天.尽管美国数据不错,但投资者还是对全球经济缺乏信心."

马来西亚股市.KLSE、印尼股市.JKSE、新加坡海峡时报指数.FTSTI大致收平盘.泰国股市.SETI收高1.2%,菲律宾股市.PSI下跌0.5%.越南股市.VNI小升0.8%,逆转连续七天的跌势.

马来西亚证交所称,当地机构买进5,500万马币股票.外资则卖超2,663万马币.

在新加坡上市的中国地产开发商--仁恒置地(YNLG.SI)一度飙升14.6%,此前有高端投资者增持该公司股份.

泰国盘谷银行(BBL.BK)最高上涨1%.

泰国电信商True Corporation飙升6.9%至七周高位,该公司将从11月30日收盘後纳入MSCI编制的指数.

1111GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2807.44 -4.14 -0.15 -11.99 3190.04

马来西亚 .KLSE 1476.84 -0.38 -0.03 -2.77 1518.91

泰国 .SETI 997.11 12.14 +1.23 -3.45 1032.76

印尼 .JKSE 3814.09 0.25 +0.01 +2.99 3703.51

菲律宾 .PSI 4341.62 -22.11 -0.51 +3.34 4201.14

越南 .VNI 390.89 3.02 +0.78 -19.35 484.66

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(完)