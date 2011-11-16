〔马来西亚期市〕棕榈油期货由跌转升触及五个月高位,受供需前景提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达11月16日电---周三马来西亚棕榈油期货转跌为升,触及五个月高位,受预期需求增长且产出下滑的支撑,不过欧债危机持之不散限制市场涨势.
指标1月棕榈油期约FCPOc3收高2%,报每吨3,241马币(林吉特).盘中稍早该合约触及3,225马币,为6月16日以来最高.
一月棕榈油合约成交19,326口,为近两个月最高.周二成交为17,076口.
一吉隆坡交易员称,"人们预期有恶劣的雨季,且预计产量下滑."
同时,预计印度和中国等大买家的棕榈油需求增长.船货调查机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance本周稍早表示,11月1-15日棕榈油产品出口增长.
不过分析师没有对产出形成统一意见.
"当前阶段极度做多是错误的...市场有关于拉尼娜现象的许多谈论,但是印尼没有发生,"苏格兰皇家银行驻新加坡分析师John Rachmat称,"我问过印尼的种植商,他们没有看到过量的降雨."(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。