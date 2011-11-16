〔马来西亚期市〕棕榈油期货由跌转升触及五个月高位,受供需前景提振

路透雅加达11月16日电---周三马来西亚棕榈油期货转跌为升,触及五个月高位,受预期需求增长且产出下滑的支撑,不过欧债危机持之不散限制市场涨势.

指标1月棕榈油期约FCPOc3收高2%,报每吨3,241马币(林吉特).盘中稍早该合约触及3,225马币,为6月16日以来最高.

一月棕榈油合约成交19,326口,为近两个月最高.周二成交为17,076口.

一吉隆坡交易员称,"人们预期有恶劣的雨季,且预计产量下滑."

同时,预计印度和中国等大买家的棕榈油需求增长.船货调查机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance本周稍早表示,11月1-15日棕榈油产品出口增长.

不过分析师没有对产出形成统一意见.

"当前阶段极度做多是错误的...市场有关于拉尼娜现象的许多谈论,但是印尼没有发生,"苏格兰皇家银行驻新加坡分析师John Rachmat称,"我问过印尼的种植商,他们没有看到过量的降雨."(完)