主要国家经济指标预测--11月17日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月17日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------------------------------------------------
0930 英国零售销售(较前月) 10月 -0.2% +0.6%
(较上年同期) 持平 +0.6%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 -- 负54.4
1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 61.0 65.8
建筑许可年率(万户) 60.3 58.9
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月12日当周 39.5 39
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40
续请失业金人数(万人) 11月5日当周 364.0 361.5
1500 美国费城联邦储备银行指数 11月 8.0 8.7
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 10月 -- 0.75
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
-----------------------------------------------------------------------------
0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.7% +0.9%
(较上年同期) +3.6% +3.8%
0900 意大利CPI(较前月) 10月终值 +0.6% +0.6%
(较上年同期) +3.4% +3.4%
HICP(较前月) +0.9% +0.9%
(较上年同期) +3.8% +3.8%
0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 增加0.53 增加2.0
按照ILO计算的失业率 9月 8.3% 8.2%
1000 欧元区HICP(较前月) 10月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +3.0% +3.0%
1200 美国抵押贷款市场指数 11月11日当周 660.6 --
再融资指数 3,483.9 --
1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.1% 持平
(较上年同期) +3.5% +3.6%
扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1330 美国实质所得 10月 +0.3% +0.2%
1400 美国整体资本流动(亿美元) 9月 流入574 --
外资购买美国公债(亿美元) 买入845 --
1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.7% +0.4%
产能利用率 77.8% 77.6%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 20 18
2145 新西兰生产者投入物价指数 第三季 +0.6% --
生产者产出物价指数 +0.2% -- (完)
--整理 龚芳;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。