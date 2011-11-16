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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 07:16 BJT

****主要国家经济指标预测--11月17日****

路透11月17日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0930 英国零售销售(较前月) 10月 -0.2% +0.6%

(较上年同期) 持平 +0.6%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 -- 负54.4

1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 61.0 65.8

建筑许可年率(万户) 60.3 58.9

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月12日当周 39.5 39

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40

续请失业金人数(万人) 11月5日当周 364.0 361.5

1500 美国费城联邦储备银行指数 11月 8.0 8.7

2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)

北美半导体设备订单出货比 10月 -- 0.75

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.7% +0.9%

(较上年同期) +3.6% +3.8%

0900 意大利CPI(较前月) 10月终值 +0.6% +0.6%

(较上年同期) +3.4% +3.4%

HICP(较前月) +0.9% +0.9%

(较上年同期) +3.8% +3.8%

0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 增加0.53 增加2.0

按照ILO计算的失业率 9月 8.3% 8.2%

1000 欧元区HICP(较前月) 10月终值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +3.0% +3.0%

1200 美国抵押贷款市场指数 11月11日当周 660.6 --

再融资指数 3,483.9 --

1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.1% 持平

(较上年同期) +3.5% +3.6%

扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

1330 美国实质所得 10月 +0.3% +0.2%

1400 美国整体资本流动(亿美元) 9月 流入574 --

外资购买美国公债(亿美元) 买入845 --

1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.7% +0.4%

产能利用率 77.8% 77.6%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 20 18

2145 新西兰生产者投入物价指数 第三季 +0.6% --

生产者产出物价指数 +0.2% -- (完)

--整理 龚芳;审校 徐文焰

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