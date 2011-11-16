〔伦敦美债〕公债价格上涨,受欧债危机担忧支撑

路透伦敦11月16日电---美国10年期公债周三上涨,随着债务危机扩散迹象的出现,欧元区的形势左右债市的走势.不过欧洲央行(ECB)买入二线欧元区国家的公债,有助于限制短期内对避险资产的需求.

美国10年期公债脱离在亚洲时段的高位,但仍处在平盘上方,价格上涨7/32,收益率(殖利率)US10YT=TWEB报2.024%.

一位交易员说:"今早欧洲央行较以往更为大量地购买欧元区二线国家公债,对美国公债市场构成压力...目前债市走势取决于欧元区的情势."

周三,欧洲央行买入意大利和西班牙公债,助二线欧元区国家公债收益率下降.法国10年期公债较可比德国公债利差也缩窄,周二曾触及纪录高位.

但对于欧洲当局能否控制债务危机的担忧令投资者保持警惕,并拖累欧洲股市降至平盘下方.

10年期美国公债收益率较本周高位下降约12个基点,但仍然徘徊在本月1.95%-2.15%的区间.

10年期美国公债期货TYv1上涨约8/32至130.19,距离本月高位约131.00不远.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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