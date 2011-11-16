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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 20:19 BJT

〔美国数据〕11月11日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数大降10.0%

路透纽约11月16日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,上周美国抵押贷款申请下滑,因再融资需求降温.

MBA表示,11月11日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI大降10.0%至660.6.

此次下滑冲销了前周10.3%的涨幅.

11月11日当周再融资指数急降12.2%,购房贷款申请回落2.3%.

30年期固息抵押贷款利率上涨1个基点至4.23%.

再融资申请占总抵押贷款活动比例降至77.3%,前一周为78.6%.

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--编译 田建华;审校 王洋

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