〔国际油市〕亚洲高硫柴油升水触及41个月高位

路透新加坡11月16日电---亚洲高硫柴油升水继续攀升,连续第十二个交易日上涨,并触及41个月峰值,因供给仍然匮乏.

汤森路透数据显示,指标含硫0.5%的柴油现货价差上涨0.15美元至每桶2.05美元,创下2008年6月来最高.

托克再度从BP和壳牌手中买进30万桶该级别柴油,帮助推高周三的价格.亚洲目前仍受供给短缺的影响,其中高硫柴油受到的影响最大.