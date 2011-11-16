〔国际油市〕亚洲高硫柴油升水触及41个月高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月16日电---亚洲高硫柴油升水继续攀升,连续第十二个交易日上涨,并触及41个月峰值,因供给仍然匮乏.
汤森路透数据显示,指标含硫0.5%的柴油现货价差上涨0.15美元至每桶2.05美元,创下2008年6月来最高.
托克再度从BP和壳牌手中买进30万桶该级别柴油,帮助推高周三的价格.亚洲目前仍受供给短缺的影响,其中高硫柴油受到的影响最大.
日本柴油库存下降5.37%,柴油库存上升2.3%至近三年高位.
行业消息人士称,航煤需求依旧低迷.
12月柴油裂解价差上涨0.39美元至每桶20.46美元.
12月航煤裂解价差上涨0.52美元,至每桶21.67美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 130.89 131.29 131.09 130.96 0.13 0.10
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.96 132.36 132.16 132.35 -0.19 -0.14
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.41 132.81 132.61 132.95 -0.34 -0.26
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 132.76 133.16 132.96 133.40 -0.44 -0.33
11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 129.88 129.91 -0.03 -0.02
12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 128.88 128.86 0.02 0.02
(完)
--编译 王洋; 审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。