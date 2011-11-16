〔表格〕美国9月整体资本净流入574亿美元,8月修正为净流入893亿美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿11月16日电---美国财政部周三公布,美国9月整体资本净流入574亿美元,8月修正後为净流入893亿美元.
截至9月中国持有1.1483万亿(兆)美元美国公债,8月持有1.137万亿美元
截至9月日本持有9,568亿美元美国公债,8月持有9,366亿美元.
以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):
9月 8月 7月
月度资本净流入 57.4 89.3 -52.6
民间 71.0 58.6 -45.5
官方 -13.6 30.7 -7.1
外资净买入长期证券 57.6 47.2 -8.1
通过换股等非交易途径买入 -11.0 -10.9 -17.2
通过交易途径净买入 68.6 58.0 9.1
外资净买入长期美国证券 65.8 66.1 24.1
民间 28.5 74.8 9.8
官方 37.3 -8.7 14.2
外资净买入长期美国证券:
美国公债 84.5 60.1 15.5
美国机构债 7.1 8.8 8.3
美国股票 -19.2 -6.5 -1.0
美国公司债 -6.5 3.7 1.2
主要外国投资者持有的美国公债:
中国大陆 1148.3 1137.0 1173.5
日本 956.8 936.6 914.8
英国 421.6 397.2 353.4
石油出口国家 229.9 236.3 234.4
巴西 206.2 210.0 210.0
加勒比海金融中心
(Carib Bnkng Ctrs) 173.0 161.2 128.7
台湾 149.3 150.3 154.3
瑞士 146.1 147.5 108.4 (完)
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--编译 母红;审校 李军
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