〔国际油市〕亚洲燃料油12月/1月跨月价差连续第二天遭受卖压

路透新加坡11月16日电---亚洲燃料油市场最新的12月/1月即期跨月价差周三连续第二日承受卖压,在亚洲市场收盘後,价差回落1美元,至每吨11美元的日低.

成交不旺,不到100,000吨,前一日为920,000吨,尽管在1130 GMT,买入价/卖出价回落至10.25/10.75美元.

一位交易商称,"目前我认为市场人气略偏看空.看似市场可能认为12月合约价格被高估,尤其是现货价格."

现货船货价格一直保持强劲,近期少见的沙特阿美出售的12月装运的24万吨180-cst燃料油离岸价较新加坡180-cst现货报价每吨高出20-25美元.

所有三船8万吨的船货分别于12月3-5日,8-10日和18-20日付运,买家为BP.

380-cst燃料油现货价差小幅上扬,受助于即期装运的船货价格相当于较新加坡现货报价每吨高出13.79美元.不过,稍後于12月10-14日装运的船货溢价有所收窄,为12.50美元.

炼厂利用市场的强劲价格,印度的Essar Oil在两周内出售第二批12月装运的船货.

不过,年底前,该公司料将暂停月度例行燃料油出售.

12月/1月即期跨月价差持坚,0830 GMT亚洲市场收盘时报每吨逆价差12.00美元,1130 GMT,买入/卖出价为10.75/11.00美元.

180-cst燃料油跌3.20美元,至每吨708.85美元.380-cst燃料油下滑2.70美元,至每吨694.35美元.180-cst价差持稳,为溢价13.50美元.380-cst溢价上扬0.55美元,至每吨12.90美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 708.70 709.00 708.85 712.05 -3.20 -0.45

现货380CST燃料油 FO380-SIN 694.20 694.50 694.35 697.05 -2.70 -0.39

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 709.00 711.00 710.00 711.00 -1.00 -0.14

380CST船用燃料油升水 14.80 16.50 15.65 13.95 1.70

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 13.25 13.75 13.50 13.50 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 12.70 13.10 12.90 12.35 0.55 4.45 (完)