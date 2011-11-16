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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 23:01 BJT

〔美国热股〕博地能源已收购澳洲MACARTHUR COAL的90%股权

路透11月16日电---美国煤矿商博地能源BTU.N已收购澳洲MACARTHUR COALMCC.AX90%的股权,为其以更高价格强制收购剩馀股份扫清道路.博地能源将出价提高至49亿澳元(49.8亿美元).[ID:nCN1222782]

周三早盘交易中,博地能源股价下跌约0.8%,至39.44美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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