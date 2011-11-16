〔国际油市〕亚洲石脑价格上升,油裂解价差反弹至两周高位

路透新加坡11月16日电---亚洲石脑油价格周三触及三日高位,而裂解价差几乎翻倍,从34个月低位反弹至两周高位,因市场认为西方汽油价格上升提振东方石脑油的市场人气.

不过,多数交易商并不相信人气将持续强劲,鉴于基本面持续疲弱.

尽管石脑油裂解价差周三飙升至接近每吨溢价50美元,但该水平不到1月-10月均值约每吨溢价118美元的一半.

在韩国,湖南石油化学锁定接近600,000吨公开规格石脑油价格,成本加运费价为较日本报价每吨贴水0.50-1美元,分别运抵韩国大山(Daesan)和丽水.

日本公开规格12月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格升15.50美元至每吨890.00美元,为上周五报893.50美元以来最高.

12月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK大涨23.83美元,至49.78美元,此为11月3日报每吨50.10美元以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 889.50/890.50 874.50 +15.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 96.45/96.55 94.78 +1.72

97号现货汽油GL97-SIN 114.55/114.65 113.58 +1.02

95号现货汽油GL95-SIN 112.50/112.60 110.95 +1.60

92号现货汽油GL92-SIN 110.80/110.90 109.25 +1.60

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.30/14.40 14.47 -0.12(完)