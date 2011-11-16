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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 23:17 BJT

〔美国热股〕韩国友利银行拟起诉花旗集团、美银美林及苏格兰皇家银行

路透11月16日电---韩国友利银行发言人士表示,该公司正准备向花旗集团(C.N)、美银美林(BAC.N)以及苏格兰皇家银行(RBS.L)提出诉讼,起因为2005年衍生品投资造成最多3亿美元损失.

周三早盘交易中,花旗集团股价下跌1.96%,至27.47美元.美银美林股价亦跌1.3%,至6.05美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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